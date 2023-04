libri consigliati

''Lezioni di attrazione'' di Priscilla Potter

18/04/2023

"Lezioni di attrazione", il nuovo romanzo bestseller di Priscilla Potter.

La trama

Palermo. Danilo è un seduttore seriale,ma anche un velista, uno psicologo e un influencer.

Silvia è una serissima ricercatrice universitaria di letteratura italiana.

Entrambi detestano i legami sentimentali.

I due s'incontrano per caso, si studiano a vicenda.ma...

Lui scommette su di lei, che invece ha bisogno di lui e della sua consulenza per scrivere il suo nuovo libro su incarico dell'università.

Tra regate, scene spassose, un cane, lezioni sull'attrazione, scintille e incomprensioni, riusciranno Danilo e Silvia a trovare un punto d'incontro?

L'autrice

Priscilla Potter, autrice del bestseller Lezioni di attrazione, è lo psudonimo dietro il quale si nasconde l'autrice di libri serissimi. Laureata in lettere, ama il romance, il fantasy e la saga di Harry Potter. Ha trovato nel chicklit la propria isola felice e, se la seguirete, continuerà a regalarvi sorrisi. Ha al suo attivo la mini serie chicklit Rosa, costituita da Rosa come il Natale e Rosa ma non troppo. Rosa come il Natale esiste anche in inglese.

