''Manuale per cuori spezzati'' di Igor Nogarotto

Manuale per cuori spezzati è una guida per cuori spezzati, per chi è stato lasciato, per chi vive una storia in crisi, per chi ha perso la fiducia in se stesso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2023 - 14:16:42 Letto 748 volte

Mentre sui social spopola l’argomento “EX”, tra lovecoach e cartomanzia, esce un manuale innovativo per recuperare il rapporto con l’ex e, prima ancora, per ritrovare l’amore per noi stessi



Manuale per cuori spezzati - Il metodo per far tornare l’ex in 50 giorni (Compagnia editoriale Aliberti) di Igor Nogarotto è una guida per cuori spezzati, per chi è stato lasciato, per chi vive una storia in crisi, per chi ha perso la fiducia in se stesso.



Un libro che arriva proprio nel momento in cui sui social spopola l’argomento EX: da TikTok a Instagram infatti in questo periodo si susseguono migliaia di video su come comportarsi per recuperare il rapporto con l’ex, con tecniche e consigli che vanno dal no contact al manifestare, passando per i lovecoach, fino alla cartomanzia.



Il metodo del Manuale per cuori spezzati è innovativo, perché non è né clinico né terapeutico, ma empirico, creato con l’esperienza maturata sul campo minato dell’amore. Il manuale nasce infatti da fallimenti e sofferenze personali e si sviluppa e perfeziona in molteplici applicazioni con persone in difficoltà, rivelandosi efficace anche in casi apparentemente senza via di uscita.



La seconda novità del metodo consiste in una calendarizzazione del percorso in 50 giorni: con indicazioni semplici e precise, e un linguaggio confidenziale e immediato, tra consigli pratici, attività fisica, riflessioni allo specchio, strategie social ed esercizi scritti, l'autore ci accompagna giorno per giorno verso i nostri obiettivi, che come una clessidra scandiscono il tempo che ci separa dal ricongiungimento con l'ex, abbattendo parallelamente il muro di dolore costruito intorno a noi.



Rinascere è il primo e fondamentale step per riacquisire carisma e riattrarre la persona amata. Un manuale d’amore, o meglio, "un amore da manuale".



Manuale per cuori spezzati - Il metodo per far tornare l’ex in 50 giorni di Igor Nogarotto (Compagnia editoriale Aliberti) è in libreria dall’8 febbraio, già disponibile su AMAZON: https://amzn.eu/d/04fc4MO

