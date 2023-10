presentazione libro

''Milena insegnami la felicità'' di Megi Bulla

Una storia lieve e commovente sulla diversità trattata in maniera leggera.

16/10/2023

Una storia lieve e commovente sulla diversità trattata in maniera leggera, diretta ad un pubblico di piccoli lettori, ma con un occhio ai grandi. L’esordio letterario di Megi Bulla (aka @labibliotecadiDaphne una delle booktoker più amate in Italia) è una scelta precisa, quella di seguire la piccola balena grigia Milena in una famiglia di balene azzurre. Ma si Milena perde … Megi Bulla sarà mercoledì, 18 ottobre alle 17,30, a Palermo al bookstore Flaccovio mondadori (via Roma 270/272) per parlare di “Milena insegnami la felicità“ (Fabbri) con Zac D’Aleo, booktoker di origini siciliane, molto amato nel Nord Italia.

Megi Bulla è nata in Albania ma vive in Trentino da sempre; ha studiato da ingegnere civile ma ha lasciato il suo posto per diventare content creator a tempo pieno; oggi è ideatrice di una delle live di lettura più seguite su TikTok e sviluppa progetti con le maggiori case editrici. La storia della piccola balena grigia è diventata il suo primo libro, adatto ai bambini dai 6 anni in su.

