''Monsieur chef'' di Dario La Rosa gratis su Amazon Prime

Un mondo, quello creato da La Rosa, che colpisce per una buona dose di ironia, unita ad una grande capacitÓ di affrontare con leggerezza importanti tematiche sociali.

07/06/2023

E’ stato il romanzo giallo finalista del prestigioso premio letterario Amazon Storyteller 2022, adesso il colosso digitale Amazon lo ha reso disponibile in forma gratuita per tutti gli abbonati al programma “Prime”.

Da oggi e per i prossimi sei mesi, il romanzo “Monsieur chef” del giornalista palermitano Dario La Rosa, potrà essere scaricato gratuitamente all’interno della propria libreria digitale dal link https://www.amazon.it/Monsieur-Chef-indagini-Iach%C3%ACno-Bavetta-ebook/dp/B09ZBF7RX5.

Un riconoscimento che arriva dopo le attenzioni che un numero sempre più cospicuo di lettori sta riservando al personaggio di Iachìno Bavetta, fulcro della serie inventata da Dario La Rosa, ambientata in alcuni degli scorci più belli che la Sicilia possa offrire.

I romanzi e i racconti che vedono come protagonista il giornalista di satira Iachìno Bavetta, il socio Gerlando, la bella Carmela, un questore napoletano e un bassotto di nome Arturo si muovono infatti dalle Eolie a Cefalù, dai vicoli di Palermo ai borghi dell’Etna e dell’entroterra isolano.

«Monsieur Chef – spiega l’autore – è il romanzo che inaugura la serie di Iachìno Bavetta dopo una serie di racconti fortunati. Sono felice che Amazon mi abbia scelto e che il numerosissimo pubblico di Prime possa avere a disposizione questo titolo in forma gratuita per fare amicizia con i miei personaggi».

La trama

Iachìno Bavetta, giornalista di satira e investigatore amatoriale, è costretto a inventarsi un secondo lavoro per far fronte alla crisi del giornalismo. La rivista “U lapino” che edita insieme al collega e compare d’avventure Gerlando, si trova infatti in un periodo di magra. La passione per la cucina lo porta a pensare di poter fare lo chef a domicilio. La cosa riesce grazie a sua moglie Carmela, maestra di scuola che prova a far venir fuori le emozioni più semplici per educare alla bellezza. Carmela un giorno incontra una nobildonna con la nipote al parco, fanno amicizia, parlano del marito ed ecco che lo chef è già ai fornelli.

Succede, però, che Iachìno, nel momento in cui deve uscire dal palazzo per acquistare al market alcuni ingredienti mancanti, si trova davanti a un cadavere trovato lungo le scale.

Nulla di strano, una morte accidentale, se non fosse che il corpo ha una siringa piantata nel collo. Iachìno si terrorizza, perché, oltre alla serata andata male, dovrà fare i conti con il fatto che uno degli ospiti della serata è il questore in persona. Una vecchia amicizia nata dal mestiere e da vecchi casi risolti insieme. Parte a questo punto un’indagine a tutto campo che porterà i due giornalisti ad affrontare questo giallo hard boiled con il sorriso sulle labbra, e a seguire una pista che possa portare alla risoluzione del caso d’omicidio. Sarà grazie al fiuto del suo bassotto Arturo, all’aiuto del collega Gerlando che ricostruirà il passato della vittima e alla testardaggine di infrangere anche qualche regola in onor della verità, che Iachìno riuscirà a risolvere il caso.

