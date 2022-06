libri consigliati

''Nap - Non avere paura'' di Annalisa Baeli

Un'intensa e travolgente storia d'amore, familiare e di affetti. NAP, acronimo di Non avere paura, è il leitmotiv di tutto il tracconto, un motto che spinge al coraggio delle proprie scelte

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2022 - 10:17:52 Letto 819 volte

Nap - Non avere paura, romanzo d'esordio di Annalisa Baeli, scrittrice d'origine messinese ma Svizzera d'adozione, sarà presentato in anteprima nazionale, nel corso di Una Marina di Libri, kermesse palermitana dedicata al mondo dell'editoria e giunta ormai alla tredicesima edizione.

L'appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 16, presso lo Spazio Ponente, all'interno di Villa Filippina.



L'autrice sarà presente e venerdì 10 dalle 15 alle 19, sabato 11 dalle 19 alle 21,30 e domenica 12 dalle 10,30 alle 12 per incontrare i lettori e firmare le copie del suo romanzo, edito dalla Pav.

Il libro

Nap - Non avere paura non è solo un romance, è anche un romanzo di formazione che, attraverso le vicende di Jamie e Logan, accompagna il lettore alla scoperta delle proprie paure, dei propri limiti. Ed è da questa conoscenza e dalla consapevolezza che ne deriva che si può capire come dare il massimo e affrontare al meglio tutte le avversità e le occasioni che la vita offre. Quella raccontata da Nap è una storia di piccole conquiste quotidiane, ma anche di grandi battaglie contro quei demoni che, nella maggior parte dei casi, impediscono il raggiungimento dei propri obiettivi. E sarà quel Nap che Jamie ripete a sé stessa a diventare, anche per il lettore, l’incitamento perfetto per andare oltre, per superare i propri limiti e trovare finalmente quel coraggio per raggiungere i propri obiettivi e trasformare i sogni in realtà.





I protagonisti

Jamie Price ha 27 anni e insegna all’asilo dell’orfanotrofio. La madre l’ha abbandonata molto piccola lasciandola insieme al padre, Terence, un uomo più propenso ai vizi che alle virtù. Jamie ha sopperito il vuoto affettivo con mille altre fisse, dedicandosi alle

sue collezioni di “cianfrusaglie”, a una vita monotona e priva di sorprese.La peculiarità che più la caratterizza è sicuramente l’aver paura di quasi tutto: sconosciuti, delfini, friggitrici, moto…

Logan Walsh ha 32 anni ed è un ex Marines appena rientrato a Boston. All’età di 8 anni è stato adottato da Jeff e Nora, già genitori iologici di Clara. Dedito più alle donne e alle armi, Logan porta con sè il non saper esprimere le proprie emozioni.

La partenza di David, coinquilino di Jamie, cugino di Logan e cupido pervolontà, porta Jamie e Logan alla convivenza.Jamie scopre un lato profondo di Logan e lui, il suo caratterino tutto pepe.

Nel racconto si intrecciano più argomenti: la famiglia biologica di Logan, i suoi traumi della guerra e lo scontro con l’amico e commilitone Alexander Ford, il cambiamento che spesso si fa per amore, i rapporti non sempre facili con genitori difficili, il riscatto da una vita di sacrifici e rinunce, il tutto condito da una sottile ironia, qualche follia e coincidenza divina. NAP, acronimo di Non avere paura, diverrà il leitmotiv della loro storia d’amore, familiare e affettiva, un motto che spingerà i protagonisti e i lettori al coraggio delle proprie scelte.

L'autrice

Annalisa Baeli nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il 5 aprile 1984. Seconda di tre figli, cresce nel piccolo paese di Novara di Sicilia, in provincia di Messina, insieme ai genitori e i nonni che avranno un ruolo più che fondamentale nella sua vita.

Durante gli anni del liceo emerge la sua passione per la letteratura russa. Lascia gli studi in cerca di indipendenza, lavora come cameriera e commessa, il più delle volte, sempre con un libro in borsa. Qualche anno dopo, già venticinquenne, si iscrive al corso di Lettere Moderne dell'Università degli studi di Messina. Nel 2014 lascia l'Italia per trasferirsi in Svizzera, dove vive insieme al marito Giuseppe, alla figlia di 5 anni Lara e al loro cane Gordon, facendo la mamma a tempo pieno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!