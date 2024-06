libri consigliati

''Non sarà un'avventura'' di Rita Trigilio

Con leggerezza e brio si raccontano le avventure e disavventure di due donne che riusciranno a ridisegnare il loro futuro.

Con leggerezza e brio si raccontano le avventure e disavventure di due donne che riusciranno a ridisegnare il loro futuro. Perché c’è ancora un domani anche per due settantenni. Hortencia e Ginevra sono due donne mature, vivono a Milano, hanno una vita agiata. Un evento doloroso cambia radicalmente l’equilibrio della vita di Hortencia. Deve lasciare la sua casa, lasciare Milano. Accanto le rimane l’amica Ginevra. È con lei che progetterà una vita diversa. Si susseguono le avventure e disavventure delle due protagoniste che cercano di ridisegnare il loro futuro.

Rita Trigilio nasce a Roma, a quarant’anni si trasferisce a Catania per poi andare a Madrid. In Spagna partecipa al progetto “Ellas se cuentan” che vede la pubblicazione di un suo racconto. Rientrata in Italia, frequenta i corsi tenuti dallo scrittore Luigi de Rosa. Il suo racconto Dentro la Storia viene pubblicato nell’antologia Classici allo specchio (2022). Non sarà un’avventura è il suo primo romanzo.

