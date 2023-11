libri consigliati

''Oltre l'abisso del male'' di Enrico Scalpore

Un thriller noir graffiante firmato Enrico Scalpore.

Novità per Spirito Libero Edizioni che si appresta a pubblicare il suo prossimo romanzo, andando ad arricchire la proposta editoriale già molto apprezzata dai lettori. Continua il percorso all’insegna dell’oscura perversione del male; dopo Mietitori di Luce e Sacrum, il rituale della fonte arriva la nuova proposta ''Oltre l'abisso del male'' ,che già dalla copertina si preannuncia davvero accattivante per gli amanti del genere.

Scopriamo la trama. Un’organizzazione senza scrupoli, pronta a lucrare sulla speranza di guarigione di chi è in fin di vita, è disposta a vendere una cura miracolosa solo a una ristretta élite di persone, in grado di pagarla. Derek, il protagonista, dominato da una bestia interiore violenta e assetata del sangue, diventerà l'eroe più improbabile che esista, quando si troverà difronte all'ingiusto commercio di salute e speranza perpetrato nei confronti dei più deboli.

Sono un essere confuso con idee molto chiare nella mente, sono un sentimento pieno di esigenze, sono la parola dio in un vocabolario che non la contiene.

Arricchito dalla prefazione di Antonio Biggio. Autore che già si è distinto per le sue pubblicazioni di romanzi thriller intrecciati con le vicende degli Iron Maiden.

«Nell'oceano delle narrazioni e delle storie che popolano la nostra immaginazione, ogni tanto ci imbattiamo in un autore che si distingue per la sua originalità e il suo stile unico.» - dichiara Antonio Biggio proprio nella prefazione del romanzo di Enrico Scalpore - «Con il suo noir psicologico dai contorni sfumati, ci trascina in un mondo dove i confini tra eroi e antagonisti si confondono».

Una prosa raffinata e pungente quella di Enrico Scalpore, che nasce a Gallarate, provincia di Varese, nel gennaio del 1982, forse dovuta alla sua grande passione musicale. Fin dalla giovanissima età, infatti, assiste a concerti di band punk-rock della scena locale, con il trascorrere del tempo la sua vena artistica lo porta a creare propri gruppi musicali; prima con gli amici di sempre, poi con altri artisti. Trascorre la gioventù tra concerti, pub, bar, locali alternativi, palestre di arti marziali, casinò e viaggiando. All’età di 23 anni registra il primo album come cantante e chitarrista e compositore di testi e musica. Il secondo album lo registra con un’altra band come bassista, strumento a cui è legato in particolar modo. Dopo diverse decine di concerti alle spalle, sia in Italia che nel nord Europa, decide di portare avanti un progetto individuale che da tempo chiedeva il suo giusto spazio, la narrativa. Nella scrittura di Enrico si scorge l’influenza dei suoi autori preferiti troviamo H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe.

