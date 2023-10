libri consigliati

''Splinters'' di Amneris Orabone

Un meraviglioso viaggio in un mondo fantasy leggiadro e sorprendente.

Pubblicata il: 30/10/2023

L’autrice Amneris Orabone pubblica con la casa editrice Albatros nella collane Nuove voci il suo romanzo d’esordio dal titolo Splinters un young adul che però è molto amato anche dagli adulti.

TRAMA

L’amicizia, l’amore, il rispetto, il desiderio di viaggiare… non hanno tempo; mentre la guerra non dovrebbe più far parte della vita. Ho provato emozioni: ho sorriso, amato, pianto… Ho immaginato possibilità di vita oltre quella che viviamo nella realtà, che oscilla tra il bene e il male, poiché esiste un’energia positiva che può scatenare la fantasia e la forza di chi non si arrende.

L'autrice

Amneris Orabona è nata nel 1967, vive a Castellammare di Stabia, in Campania, insieme ai suoi tre figli gemelli. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha sempre amato scrivere, fare lunghe passeggiate e collezionare oggetti inusuali. Dopo aver vissuto brevi esperienze in campo archeologico, ha deciso di dedicarsi alla professione di docente presso Istituti Superiori, insegnando contemporaneamente la Lingua Italiana ai giovani di Heraklion (Creta), e ha sempre ascoltato sogni e desideri dei ragazzi. Ha scritto un romanzo fantasy che racchiude avventura, passione, rispetto, amore, voglia di superare i limiti spazio-temporali. Ha pubblicato articoli pensieri, e continua a farlo attraverso il suo profilo Instagram.

DICONO I LETTORI

“Ho finito il libro, che dire avvincente, mai banale descrizioni così accurate che quasi riuscivi ad immaginare la scena. Discorsi sempre coerenti… Finale inaspettato”

“Libro veramente fantastico e pieno di colpi di scena e di storie/scene veramente intriganti.

Da ricordare che questo è il primo capolavoro dell’autrice e non riesco ad immaginare già il secondo, in quanto è riuscita a far incollare a questo libro, anche persone come me.

Libro super-consigliato.”

“Leggetelo, è proprio un’avventura. Ti ci senti dentro.”

