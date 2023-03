abbattimento drone Usa

Abbattimento drone, Usa: ''L'incidente sembra non intenzionale''

''L'incidente è stato forse il risultato di una profonda incompetenza del pilota russo'', ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2023 - 00:04:00 Letto 785 volte

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto una conversazione telefonica col suo omologo statunitense Lloyd Austin. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo specificando che il colloquio si è avuto su sollecitazione della parte americana.

"La migliore valutazione dell'abbattimento del drone nel Mar Nero in questo momento è dire che probabilmente non è stato intenzionale". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, precisando che l'incidente è stato forse "il risultato di una profonda incompetenza da parte di uno di questi piloti russi".

Il drone americano caduto dopo la collisione con un jet russo si trova a 1.200-1.500 metri di profondità nel Mar Nero, è distrutto e sarà difficile recuperarlo ma gli Usa hanno preso alcune misure per garantire che non conservi nessuna informazione di valore: lo ha detto il capo dello stato maggiore Usa congiunta Mark Milley in un briefing dopo il decimo incontro del gruppo di contatto sull'Ucraina.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!