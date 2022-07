Continua la lite tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi: ''Mi ha bloccata su tutti i social''

Cuccarini Vs Parisi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/07/2022 - 11:03:51 Letto 719 volte

Non riescono a trovare un punto d'incontro Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Le due ballerine sono in lite dal lontano 2016 a causa di questioni lavorative e da quel momento non hanno mai fatto pace. Anche se sembra che non siano mai state veramente amiche, a dividerle definitivamente sarebbe stato un programma televisivo a cui hanno partecipato entrambe. La Parisi, però, sostenne di aver avuto un trattamento diverso rispetto alla Cuccarini.

Intervistata da La Nuova Sardegna, la professoressa di "Amici" ha ora rivelato cosa sta succedendo con la storica rivale. "Heather Parisi mi ha bloccata su tutti i social network", ha spiegato. A fronte di questa mossa, sembra evidente che non ci sia uno spiraglio che possa riportare il sereno.

Ma questo non è l'unico segnale di chiusura da parte della ballerina americana. Già nel 2019, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", aveva detto: "La Cuccarini non è niente per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Rai

