E' morto Francesco Nuti: aveva 68 anni ed era malato da tempo

La notizia è stata diffusa dalla figlia Ginevra.

E' morto a Roma Francesco Nuti. L'attore aveva 68 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa dalla figlia Ginevra assieme ai familiari che hanno ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo dei funerali non sono ancora stati resi noti.

