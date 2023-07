vacanze vip

Elodie in barca con Andrea Iannone regala pose social mostrando tutto il suo sex-appeal

Bella come una sirenetta avvolta in una sottoveste estremamente sensuale, si rilassa al mare e con il fidanzato festeggiando un anno d'amore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2023 - 11:16:27 Letto 769 volte

Elodie si gode la calma e la pace di Capri, in mezzo al mare si lascia cullare dalle onde e accoccolata ad Andrea Iannone sorride maliziosa.

La cantante si rilassa al mare e con il fidanzato festeggiando un anno d’amore.

Bella come una sirenetta avvolta in una sottoveste estremamente sensuale, Elodie si lascia abbracciare da Andrea Iannone in barca davanti ai Faraglioni. Regala alcune pose social mostrando tutto il suo sex-appeal e i follower impazziscono.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!