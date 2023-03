Escort a Palermo

Escort a Palermo, Escort4you analizza la crescita delle richieste

Negli ultimi anni su tutto il territorio italiano sono aumentate in maniera significativa le richieste di escort sui siti specializzati come Escort4you.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2023 - 18:54:14 Letto 698 volte

Negli ultimi anni su tutto il territorio italiano sono aumentate in maniera significativa le richieste di escort sui siti specializzati come Escort4you, nonostante la crisi economica e le difficoltà legate alla pandemia. Come mai questo aumento del trend degli annunci di escort? Gli esperti di Escort4you ci spiegano i fattori della crescita di richieste.

Escort a Palermo, quante sono e dove si trovano

Le escort a Palermo sono circa 1300, distribuite tra il centro e la provincia. Palermo è una delle città italiane con il maggior numero di escort, e il numero delle ragazze registrate sui siti come Escort4you è in continuo aumento, dato che le richieste dei clienti crescono nel tempo. Uno dei fattori della crescita dei contatti con le escort è proprio la facilità di ricerca: oggi è sufficiente visitare le pagine dedicate alle escort a Palermo, come ad esempio https://it.escort4you.xxx/escort/palermo, per trovare centinaia di profili di escort da contattare, con tanto di foto, video e informazioni su prezzi e servizi offerti. Le escort a Palermo sono ormai in grado di affittare appartamenti dove ricevere i clienti, piuttosto che frequentare le strade di periferia della città.

Il web aiuta il settore

Ma non ci sono solamente la comodità e la semplicità di contatto tra i fattori di crescita delle richieste di escort a Palermo e nel resto d’Italia. Il web infatti ha contribuito anche a una maggiore diffusione di informazioni legate alla sfera sessuale, sia in termini di sicurezza e prevenzione che sotto il punto di vista legale. Ad esempio, con una semplice ricerca su Google si scopre facilmente che la prostituzione in Italia è completamente legale, sia per chi la pratica che per chi ne usufruisce. Questo e tanti altri aspetti della sessualità e del settore possono essere compresi meglio proprio grazie al web. Un altro fattore di crescita delle richieste di escort a Palermo è il calo dei prezzi, che non riguarda tutte le città italiane, ma quasi tutta la regione siciliana e moltissime altre regioni del sud. Nonostante la crisi economica, infatti, i prezzi non sono aumentati specialmente nel meridione, dove i prezzi continuano a stare nella media di 70 euro a prestazione. Inoltre i prezzi più bassi in Italia per un incontro con escort sono proprio in Sicilia, con i 61 euro di media di Trapani e i 63 di Ragusa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!