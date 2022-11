G20 Indonesia: Putin non parteciperà al vertice

G20

G20 Indonesia: Putin non parteciperą al vertice

Vladimir Putin non parteciperą al vertice dei leader del G20 in Indonesia.

Pubblicata il: 10/11/2022

Vladimir Putin non parteciperà al vertice dei leader del G20 in Indonesia la prossima settimana, lo ha confermato l'ambasciata di Mosca a Giacarta. Il meeting avrebbe dovuto mettere il presidente russo Putin nella stessa stanza del presidente americano Joe Biden per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina a febbraio.

