Germania: stop accoglienza migranti dall'Italia

La decisione è stata comunicata a Roma con una lettera.

Pubblicata il: 13/09/2023

La Germania ha sospeso l'accoglienza volontaria dei migranti provenienti dall'Italia. La decisione è stata comunicata a Roma con una lettera.

Il ministero degli Interni tedesco ha spiegato che in un contesto di "elevata pressione migratoria verso la Germania" e della "sospensione in corso dei trasferimenti in base alla Convenzione di Dublino, l'Italia è stata informata ad agosto che la selezione e i processi per la ridistribuzione dei migranti saranno sospesi fino a nuovo avviso".

Saranno confermati solo i già accettati.

Fonte: Televideo

