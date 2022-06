Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Kuleba: ''Ruolo costruttivo dell'Italia''

03/06/2022

"Apprezziamo il ruolo costruttivo dell'Italia". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

"Ho parlato con il mio amico italiano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per aggiornarlo sulla situazione in Donbass, ringraziandolo per il sostegno alla candidatura Ue dell'Ucraina e per discutere degli sforzi per sbloccare le esportazioni di cibo dell'Ucraina", scrive ancora su Twitter.

"Uniti per fermare questa atroce guerra e trovare la pace", scrive Di Maio.

