Guerra in Ucraina, Onu: ''L'invasione russa deve finire''

''L'invasione russa dell'Ucraina deve finire'', afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"L'invasione russa dell'Ucraina deve finire". È quanto afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che "finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate. Innanzitutto dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. Poi abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere".

