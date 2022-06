Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina: sale a 243 il numero dei bambini morti, 46 quelli feriti

Sono 689 i bambini ucraini uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione russa. La denuncia arriva dalla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2022 - 09:25:30 Letto 769 volte

Sono 689 i bambini ucraini uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione russa. La denuncia arriva dalla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, che ha aggiornato il bilancio delle vittime tra i minori in un post su Telegram. I bambini uccisi sono 243, quelli feriti 446, ha reso noto precisando che si tratta di dati purtroppo destinati a cambiare ancora, a causa del difficile accesso ai territori ancora teatro di scontri. A Sverodonetsk, per esempio, il sindaco ha detto che non è possibile tenere conto delle vittime tra i civili in una situazione di bombardamenti ed attacchi continui contro la città.

Ammonterebbero invece a 30.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.700 uomini, 1361 carri armati, 3343 mezzi corazzati, 659 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 94 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 208 aerei, 175 elicotteri, 2290 autoveicoli, 13 unità navali e 519 droni.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!