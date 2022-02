Il lunedì poetico

Poesia

Mi chiamo Enrico Salvagno. Sono nato a Cuneo, nel 1996.

La mia passione per le poesie nasce con forza nel periodo adolescenziale.

Non casualmente, a cavallo tra il 2017 e il 2021 ho pubblicato i libri,

“L’amore è il perché’?” e “Incanto d’anima” e per ultimo “Cos’è credere”. Poesie che raccontano travagli, gioie e fede in Dio. Diverso tempo dopo, mi è venuta in mente un’idea. Precisamente nel settembre del 2020, mi son detto: “Perché non divulgare questa passione per le poesie con qualcuno?”

Tant’è che ho iniziato a leggere poesie collegandomi in diretta su Instagram.

Dopo i primi collegamenti, mi sono accorto che su Instagram (trasmetto infatti dal canale erry orso), c’era un buon seguito di amici e conoscenti a cui le poesie mie piacevano e interessavano.

Così, ho creato piano piano “Un Lunedì Di/Verso” dove ho iniziato a fare alcune interviste a sportivi e artisti. Recitando nel mentre, poesie mie e di altri autori.

Piano piano, grazie al supporto di amici il mio format, si è migliorato.

Ringrazio, in questo percorso, portato avanti in questo anno, tutti quelli che mi hanno supportato e tutti quelli che si sono cimentati come ospiti: per chiunque segue e per il sottoscritto, si tratta di un arricchimento umano. Siamo giunti a 25 collegamenti fatti che hanno lasciato sicuramente spazio alla riflessione e all’emozione. Da poco ho creato anche la “Graffetta del Lunedì” dove presento prima dell’intervista, un contenuto (non poetico) letterario, artistico o musicale, come fosse una nota aggiuntiva al collegamento. Ultima tra le graffette c’è stata quella rivolta a “Reazioni a Parole” progetto bellissimo (cercate l’approfondimento su internet) ideato da Alessia Maghella (amica e autrice del logo ufficiale del format) a cui va la mia gratitudine per il sostegno e i consigli.

La mia intenzione più profonda e continuare a divulgare questo interesse, dunque ci fosse qualcuno intenzionato a partecipare alle puntate si colleghi appunto su Instagram canale “erry orso”.

Inoltre, chi fosse interessato a partecipare come ospite può scrivermi a: erry.orso@gmail.com

