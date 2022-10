Guerra Ucraina-Russia

Kadyrov: ''Soddisfatto dell'operazione speciale in Ucraina. Zelensky ti avevamo avvertito, ora scappa!''

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta 'operazione speciale' russa in Ucraina.

In precedenza Kadyrov aveva criticato duramente gli alti comandi di Mosca.

"Ora sono soddisfatto al cento per cento del modo in cui l'operazione militare speciale si sta conducendo", ha scritto oggi sul suo canale Telegram. "Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non aveva ancora iniziato. Smettila di lamentarti come una feccia. È meglio che scappi prima di essere colpito. Scappa. Scappa, Zelensky, scappa senza guardare l'Occidente", ha aggiunto Kadyrov.

