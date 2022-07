Cameron Diaz

La confessione di Cameron Diaz: ''Sono stata usata come corriere della droga''

''Ho ottenuto un lavoro ma penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco'', ha rivelato Cameron Diaz.

11/07/2022

Dopo otto anni di stop, Cameron Diaz sta per tornare al cinema con la commedia "Back in action". Parlando al podcast Second Life è tornata al 1994, anno sliding doors della sua carriera, ovvero quando è stata scelta per il film "The Mask" con Jim Carrey. Poche settimane prima, mentre vivera un periodo difficile dal punto di vista economico, si è trasferita a Parigi per lavorare come modella. "Non avevo i soldi per sopravvivere. Poi ho trovato un lavoro ma penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco... lo giuro su Dio", ha spiegato la star.

"Erano i primi anni Novanta e mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei 'costumi' di scena, dovevo andare a fare un lavoro per la moda", ha raccontato l'attrice che alla vigilia dei 50 anni sta per tornare con un nuovo film dopo successi come "Tutti pazzi per Mary" e "Charlie's Angels". Quando è atterrata, al controllo in aeroporto le è stato chiesto cosa ci fosse nel suo trolley ed è andata nel panico: "Ero una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco. Indossavo jeans strappati e stivali con la zeppa, con i capelli sciolti. Ho avuto davvero paura. Ho risposto: 'Non lo so, non è mia, non ho idea di chi sia'". Cameron Diaz ha quindi capito: "Ero stata ingannata, stavo contrabbandando una spedizione illegale".

All'attrice è andata bene, ha così lasciato la valigia al funzionario dell'aeroporto ed è riuscita a tornare a casa a Parigi. "Quello è stato l'unico lavoro che ho trovato a Parigi", ha concluso.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Cameron Diaz

