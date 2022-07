Carlos Santana

Malore durante un concerto per Carlos Santana: portato via in barella

Paura per Carlos Santana che ha avuto un malore durante un concerto in un auditorium all'aperto.

Paura per Carlos Santana che ha avuto un malore durante un concerto in un auditorium all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Il chitarrista aveva iniziato da circa 40 minuti la sua esibizione quando è svenuto e ha dovuto ricevere cure mediche. Successivamente è stato portato via dal palco su una barella. Gli organizzatori hanno parlato di "grave problema medico", invitando a pregare per lui, ma il manager dell'artista, Michael Vrionis, ha smentito, spiegando che il malore è stato "causato da disidratazione".

Il leggendario chitarrista 74enne è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione. È stato lo stesso Santana a scrivere successivamente sulla sua pagina Facebook ringraziando "tutte le preziose preghiere" e spiegando di avere "dimenticato di mangiare e bere acqua, e quindi mi sono disidratato e sono svenuto".

ll suo manager ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo che il concerto previsto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, "sarà posticipato a data da destinarsi".

