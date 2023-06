Migranti

Migranti, presentato il piano Ue: 18 misure operative per rafforzare l'impegno con Paesi partner

Il piano si basa su 4 pilastri: contrasto al contrabbando di esseri umani, gestione delle frontiere, rimpatri, percorsi legali di accesso al mercato del lavoro europeo.

Pubblicata il: 07/06/2023

La Commissaria agli Affari interni ha presentato il piano della Commissione per fronteggiare immigrazione illegale nel Mediterraneo ovest e area atlantica. Il piano si basa su 4 pilastri: contrasto al contrabbando di esseri umani, gestione delle frontiere, rimpatri, percorsi legali di accesso al mercato del lavoro europeo.

Previste 18 misure operative per rafforzare l'impegno con Paesi partner come Marocco, Senegal, Mauritania e Gambia. Per la commissaria, Johansson: "la visita odierna di Meloni in Tunisia è stata cruciale".

Fonte: Televideo

