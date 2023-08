Giornata mondiale della Gioventù

Papa Francesco a Lisbona per la 37esima Giornata mondiale della Gioventù

Le stime degli organizzatori parlano di un milione di giovani che arriveranno da tutto il mondo. Papa Francesco nel momento di lasciare il suolo italianoha rivolto a Sergio Mattarella un messaggio in cui augura ''pace e di prosperità all'Italia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2023 - 10:08:01 Letto 751 volte

Inizia il 42esimo viaggio internazionale del Papa, in occasione della 37esima Giornata mondiale della Gioventù. E’ la seconda volta che il Pontefice si reca in Portogallo.

Il logo della Gmg, ispirato al tema 'Maria si alzò e andò in fretta', ha come elemento principale la Croce attraversata da un sentiero dove sorge lo Spirito Santo. Un invito ai giovani perché non stiano fermi e siano protagonisti della costruzione di un mondo più giusto e fraterno. Il Papa rientrerà domenica 6 agosto.

Il Papa a Mattarella

Il Papa, nel momento di lasciare il suolo italiano alla volta di Lisbona, ha inviato il consueto telegramma al Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Nel momento in cui mi accingo a partire per il Portogallo in occasione della Gmg, animato dalla gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo, auspico che, spinti dalla fede e desiderosi di ‘alzarsi e mettersi in cammino’, essi attingano forza dall’incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso della vita”. “Certo di condividere tale speranza con Lei, signor Presidente”, Bergoglio rivolge a Mattarella il suo “cordiale saluto che estendo a tutti gli italiani con orante augurio di pace e prosperità”.

La risposta di Mattarella

A sua volta il Mattarella ha inviato a Sua Santità Papa Francesco il seguente messaggio: "Desidero farle pervenire il più sincero ringraziamento per il messaggio che mi ha indirizzato, nel momento in cui si accinge a partire per il Portogallo". "Il Viaggio Apostolico in occasione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù rappresenta un’occasione straordinaria di incontro con tantissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo, che testimonieranno nell’amicizia e nella fede la fiducia nel futuro e la volontà di costruire un mondo più inclusivo e solidale", aggiunge il capo dello Stato: "Le rivolgo, Santità, il mio affettuoso pensiero unitamente alle espressioni della più profonda considerazione".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

