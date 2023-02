Conferenza Ricostruzione Ucraina

Ricostruzione Ucraina, Meloni: ''L'Italia lavora a una conferenza da tenersi in aprile''

''Ricostruire ora un palazzo distrutto è un segno di speranza, vuol dire scommettere sull'Ucraina'', dice la premier Meloni a Kiev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2023 - 00:01:00 Letto 712 volte

"Abbiamo parlato molto del tema della ricostruzione, non solo al termine della guerra. La ricostruzione è già adesso. Ricostruire ora un palazzo distrutto è un segno di speranza, vuol dire scommettere sull'Ucraina. L'Italia lavora all'organizzazione di una conferenza sulla ricostruzione da tenersi in aprile". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa da Kiev.

"L'Ucraina è pronta a riconoscere l'importante ruolo dell'Italia nella ricostruzione e nella rapida ripresa del Paese". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della premier Giorgia Meloni, pubblicata sul sito della presidenza ucraina.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!