Sudan, allarme Onu: ''Oltre 800mila persone potrebbero fuggire dal Paese''

L'Unchr, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha detto che "oltre 800mila persone potrebbero fuggire dal Sudan" verso i Paesi vicini a causa degli scontri fra l'esercito e i paramilitari della Forze di supporto rapido (Rsf).

"Speriamo che non si arrivi a questo, ma se la violenza non si ferma vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza", ha scritto su Twitter l'Alto Commissario, Filippo Grandi.

