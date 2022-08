Sylvester Stallone ''cancella'' la moglie: sostituito tatuaggio con il cane

Sylvester Stallone

Potrebbe essere terminato il matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin.

Potrebbe essere terminato il matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Nessun gossip, nessuna dichiarazione pubblica. Ma all'improvviso un indizio non lascerebbe alcun dubbio. L'attore di Hollywood avrebbe cancellato la moglie, coprendo il tatuaggio con il volto di Jennifer che aveva sul bicipite destro con l'immagine del suo cane di razza bullstiff, che è apparso anche nei film di "Rocky".

Ma non è finita qui. La Flavin non segue più Stallone su Instagram mentre sul suo profilo ha condiviso un'immagine in cui abbraccia le tre figlie e il messaggio sibillino: "Queste ragazze sono la mia priorità. Nient'altro conta. Tutte e quattro per sempre".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Sylvester Stallone

