Tredici Paesi Ue firmano per i mini reattori nucleari: c'è anche l'Italia in qualità di osservatore

L'atomo, si legge nel documento, è una ''tecnologia chiave insieme alle rinnovabili''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2023 - 18:38:21 Letto 797 volte

Tredici Paesi Ue, tra i quali anche l'Italia, chiedono "un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari", promuovendo "la ricerca e l'innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati".

Lo si legge in una nota congiunta diffusa da Parigi, a capo dell'alleanza sul nucleare, al termine di una riunione con la Commissione europea. Il documento sui mini reattori nucleari è stato sottoscritto da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia (tra i primi a chiedere all'Ue di puntare sull'energia nucleare), Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L'Italia, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha firmato in qualità di Paese osservatore.

Nel corso della riunione, ospitata dalla Direzione generale Energia della Commissione europea, i 13 Paesi europei "hanno ribadito l'importanza del rispetto dei più severi standard di sicurezza nucleare e hanno concordato sulla necessità di un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari".

L'atomo, si legge nella nota, costituisce "una tecnologia chiave, insieme alle energie rinnovabili, per raggiungere i nostri obiettivi climatici e la neutralità del carbonio nel 2050" e "in questa prospettiva" i rappresentanti dell'alleanza ritengono "essenziali il rafforzamento della cooperazione industriale, delle catene del valore europee e l'agevolazione delle capacita' finanziarie". L'Ue ha infatto ha dato il via libera all'idrogeno verde prodotto dal nucleare, eliminando però poi il nucleare dalla bozza del piano industriale green.

I tredici governi evidenziano inoltre che "i piccoli reattori modulari possono contribuire, insieme alle grandi centrali nucleari, al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Ue e alla sicurezza energetica, sviluppando competenze e indipendenza tecnologica".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

