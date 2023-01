grano Ucraina

Ucraina: ''Esportazioni grano al minimo storico''

Il ministero dell'Agricoltura ucraino ha affermato che le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero dell'Ucraina hanno raggiunto un minimo storico.

27/01/2023

Il ministero dell'Agricoltura ucraino ha affermato che le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero dell'Ucraina hanno raggiunto un minimo storico a causa dell'attacco da parte della Russia.

Il ministero ha sottolineato che "in media" due o tre navi mercantili hanno lasciato i porti ogni giorno a gennaio nell'ambito della "Black Sea Grain Initiative", accordo sostenuto dalle Nazioni Unite e firmato a luglio da Ucraina, Russia e Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino durante l'invasione russa del Paese. Secondo il ministero, le navi cariche di "solo 2,4 milioni di tonnellate di grano" hanno lasciato i porti ucraini a gennaio, in calo rispetto alle 4 tonnellate di ottobre.

