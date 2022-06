Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Johnson: ''Putin non sta facendo alcuna offerta di pace, se fosse stato una donna non avrebbe fatto questa guerra''

''Putin non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una'', ha detto il premier britannico Boris Johnson.

Pubblicata il: 29/06/2022

"Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza". Lo ha detto all'emittente tedesca Zdf il premier britannico Boris Johnson dopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono "disperatamente la pace, al momento non esiste possibilità di accordo".

"Putin - ha spiegato - non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una".

"Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosa Putin sta facendo in Ucraina", ha detto ancora Johnson, sottolineando che "nelle posizioni di potere c'è bisogno di una maggiore presenza femminile".

"La prima lezione da trarre è che se Vladimir Putin sperava di avere meno Nato ai confini, ha sbagliato: dopo l'invasione dell'Ucraina avrà più Nato", ha detto il premier britannico Boris Johnson arrivando al summit di Madrid.

"Questo è summit storico per molti versi, avremo due membri in più ed è un passo avanti per l'Alleanza; capiremo poi come poter aiutare ulteriormente l'Ucraina ma dobbiamo anche imparare le lezioni degli ultimi mesi e rivedere la nostra posizione sul fronte orientale", ha aggiunto.

