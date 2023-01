Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, strage nel palazzo a Dnipro. Zelensky: ''Silenzio codardo dei russi, uccise almeno 30 persone''

Attacco missilistico su un palazzo nella città di Dnipro che ha ucciso almeno 30 persone.

16/01/2023

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha aggiornato a 30 il numero delle persone uccise dall'esplosione di un missile russo su un condominio residenziale di Dnipro e ha dichiarato che non si conosce la sorte di altre 30 persone che potrebbero essere state in casa al momento dell'impatto. "Decine di persone sono state salvate dalle macerie, tra cui sei bambini. Stiamo lottando per ogni singola persona! L'operazione di salvataggio durerà fino a quando ci sarà la minima possibilità di salvare vite umane", ha dichiarato nel suo consueto discorso televisivo.

Zelensky ha condannato il "silenzio codardo" del popolo russo a seguito dell'attacco missilistico su un palazzo nella città di Dnipro che ha ucciso almeno 30 persone. "Il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi" ha detto il presidente ucraino nel consueto discorso serale. Zelensky ha aggiunto di aver ricevuto molti messaggi di solidarietà da tutto il mondo e rivolgendosi ai russi nella loro lingua, ha rilevato "che anche adesso non hanno potuto pronunciare parole di condanna di questo terrore".

