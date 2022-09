Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Mondo condanni pseudo-referendum di Mosca''

Le consultazioni elettorali nelle province controllate, in tutto o in parte, dalle forze russe sono state liquidate come ''finzione'' da Kiev e dai suoi alleati occidentali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2022 - 11:51:14 Letto 803 volte

Volodymyr Zelensky ha esortato il mondo a condannare gli "pseudo-referendum" in corso in quattro province dell'Ucraina. Come riferito dalla France Presse, il presidente ucraino ha indicato nel suo discorso quotidiano alla nazione che "il mondo reagirà in modo assolutamente giusto agli pseudo-referendum: saranno inequivocabilmente condannati". Le consultazioni elettorali nelle province controllate, in tutto o in parte, dalle forze russe sono state liquidate come "finzione" da Kiev e dai suoi alleati occidentali.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Volodymyr Zelensky

