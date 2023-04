Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Nato proteggerà l'Europa solo se ne faremo parte''

''Solo assieme all'Ucraina, l'Alleanza potrà garantire una vera protezione per l'Europa'', sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

09/04/2023

"La Nato potrà veramente garantire la sicurezza dell'Europa solo se l'Ucraina ne farà parte". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, in cui ha ringraziato il parlamento lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare Kiev nell'Alleanza Atlantica.

"Ringrazio il popolo lituano, tutti i politici lituani per aver capito l'attuale situazione della sicurezza in Europa - ha detto Zelensky - solo assieme all'Ucraina, l'Alleanza potrà garantire una vera protezione per l'Europa".

