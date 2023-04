Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Servono altre armi, le nostre azioni saranno potenti''

''Stiamo preparando i ragazzi. Siamo in attesa della consegna delle armi promesse dai nostri partner'', ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 14/04/2023

"Oggi abbiamo tenuto un gabinetto militare in formato speciale con i capi della Difesa, i comandanti, l'intelligence e l'Ufficio presidenziale. Per gestire il fronte, proteggere il nostro Paese dal terrore russo. Le nostre azioni saranno potenti. Stiamo preparando i ragazzi. Siamo in attesa della consegna delle armi promesse dai nostri partner". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Stiamo facendo del nostro meglio per avvicinarci alla vittoria. Stiamo massimizzando lo spirito di unità, la nostra efficienza. Anche la preparazione è al massimo. Il nemico subirà sicuramente delle perdite", ha dichiarato.

