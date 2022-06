Ucraina candidata Ue

Zelensky: ''Adesione a Ue coma scalare Everest. Russia ci ha rubato la pace, ma non ci distruggerà''

''Abbiamo percorso 7.000 metri e non ci fermeremo: raggiungeremo il nostro Everest'', ha detto il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 25/06/2022

Lo status di candidato all'Ue concesso all'Ucraina "non è caduto cielo". Lo ha detto il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram. La strada resta ancora lunga ma il leader ucraino si dice fiducioso. "Abbiamo percorso 7.000 metri e non ci fermeremo: raggiungeremo il nostro Everest", conclude.

Gli ucraini "vorrebbero vivere la vita come erano abituati e godersi la libertà. Ma non possono farlo perché è successa la cosa più terribile: la Russia ci ha rubato la pace". È quanto afferma Volodymyr Zelensky, rilanciando l'appello ai Paesi occidentali per ulteriori sostegni economici e militari. "Non lasceremo che la guerra dei russi ci distrugga, vogliamo fermarla prima che rovini la vita delle persone in altri Paesi d'Europa, Africa, Asia, America Latina. Ora sono tutti minacciati".

Fonte: TGCOM24

