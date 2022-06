Zelensky lancia un appello all'Italia: ''Per favore, sosteneteci come garanti di sicurezza''

Guerra Ucraina-Russia

"L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi, equipaggiamenti moderni". Così il presidente Volodymyr Zelensky intervenendo in video-collegamento al Global Policy Forum dell'Ispi, a Milano.

In merito alla risoluzione di maggioranza su cui lavora il governo, Zelensky ha lanciato un appello all'Italia: "Per favore, sosteneteci". Il leader ucraino ha infine ringraziato Roma "per il sostegno", aggiungendo: "L'Italia dovrebbe essere tra i garanti di sicurezza".

