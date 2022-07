Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''Ricostruzione Ucraina andrà oltre le mura distrutte dai bombardamenti russi''

Volodymyr Zelensky sostiene che la ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe andare oltre ''il ripristino delle mura distrutte dai bombardamenti russi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2022 - 09:29:13 Letto 746 volte

Volodymyr Zelensky sostiene che la ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe andare oltre "il ripristino delle mura distrutte dai bombardamenti russi". L'Ucraina "deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d'Europa, in ogni senso della parola, in particolare, in termini di ambiente. Sono sicuro che lo faremo", aggiunge il presidente.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!