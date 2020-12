politica

La Democrazia Cristiana appartiene ormai alla storia, ora vive la Nuova Democrazia

La Nuova Democrazia.it nasce con l'intento di far vivere i valori della democrazia che pone al centro la persona.

di Biagio Maimone | Pubblicata il: 02/12/2020 - 13:41:40 Letto 401 volte

"Si legge sui giornali che vi siano precisi intenti di rifondare la Democrazia Cristiana in quanto forza politica moderata, di centro e di stampo cattolico" dichiara Biagio Maimone, fondatore del Movimento di pensiero La Nuova Democrazia.it, il quale aggiunge: "E' vero che si registri il danno dell'assenza di una forza politica che si collochi al centro, tuttavia essa non può prescindere dall'essere frutto di una rilettura dei processi storici attuali e delle esigenze dell'epoca contemporanea. Guardare all'ex Democrazia Cristiana non è sbagliato se di essa si colgono gli aspetti di emancipazione socio-economica e culturale che l'hanno caratterizzata.

Non si può prescindere, tuttavia, dal tenere in debita considerazione il cambiamento storico e le esigenze dell'attuale società per rifondare un partito di stampo democratico.

La Nuova Democrazia.it ha accolto alcuni importanti principi che animavano l'ex Democrazia Cristiana e li ha collocati in un contesto ideologico che guarda alle esigenze attuali della nostra società, per governare in modo costruttivo la realtà che si proietta in un orizzonte diverso da quello degli anni del dopoguerra.

La Democrazia Cristiana è stata un'importante realtà politica del nostro Paese, che ha creato stabilità e progresso.

Per tale motivo un modello politico, che accolga i principi umani e solidali dell'ex Democrazia Cristiana, può costituire un vettore di emancipazione socio- economica e morale per il nostro Paese.

Non solo, necessita anche creare un centro democratico in cui far confluire movimenti e associazioni che si ispirano a principi umanitari e solidali , che vogliono far vivere un modello di economia che pone al centro l'essere umano e non gli interessi di pochi.

Vogliamo essere alternativi alle destre populiste, in modo concreto.

Tra pochi giorni presenteremo il nostro programma, che vorrà accogliere i suggerimenti e le idee di tutti.

La Nuova Democrazia.it si affaccerà sulla scena della storia senza rinnegare il proprio passato".

