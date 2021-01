razzismo

Lotta al razzismo, i ''nordisti'' di destra ci considerano sudici ed inferiori

I ''nordisti'' di destra ci considerano sudici ed inferiori rispetto ai cittadini settentrionali.

Pubblicata il: 16/01/2021

L'affermazione di qualche settimana fa dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, secondo il quale "se si ammala un lombardo è più grave di quanto non sia il fatto che si ammali un cittadino di un' altra regione italiana" e la definizione 'Sudici Sudisti', da parte del Vicepresidente del Consiglio Comunale di Trento Andrea Merler, pongono in luce il clima di intolleranza e di odio creato da alcuni politici di destra, soprattutto quelli del Nord Italia, nei confronti di chi non è settentrionale e, soprattutto, dei meridionali. Emerge, in modo davvero prepotente, il volto razzista di chi ha la pretesa di voler governare il Paese e sottomettere i meridionali.

Cari esponenti delle destre estreme ed intolleranti, ora ci siamo noi, ossia il popolo del Sud, che vuole un’Italia libera e democratica, che viva nella cultura della cooperazione e della solidarietà. Per tale motivo, fermeremo il vostro linguaggio che semina odio e intolleranza e, di conseguenza, il vostro prepotente avanzare indisturbato.

