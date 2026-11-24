Sanità di prossimità

Farmacie rurali, Federfarma Palermo: ''Bisogna garantire la loro sostenibilità per non abbandonare intere comunità''

Dal Parlamento europeo l'appello per sostenere le farmacie delle aree rurali e periferiche. Il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, chiede infrastrutture, incentivi e sgravi per rafforzare i 65 presìdi che operano nelle zone periferiche e interne della provincia.

Federfarma Palermo - Utifarma

“Nessun paziente è troppo lontano”. È il messaggio emerso dal convegno organizzato presso il Parlamento europeo dal Pgeu, il Gruppo dei 500mila farmacisti europei, al quale hanno partecipato il commissario Ue per la Salute Olivér Várhelyi e numerosi deputati.

Tra i temi affrontati, il futuro delle farmacie rurali, periferiche e delle aree interne, spesso unici presìdi sanitari permanenti a disposizione delle comunità locali.

Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo e consigliere nazionale di Federfarma, presente nella delegazione italiana, ha sottolineato la necessità di accompagnare il passaggio dalla farmacia dei servizi alla farmacia di comunità con interventi che garantiscano maggiore accessibilità e sostenibilità.

«Se anche queste farmacie dovessero incontrare difficoltà dal punto di vista della loro sostenibilità, intere comunità resterebbero abbandonate sotto il profilo del primo accesso ai servizi sanitari», ha osservato Tobia.

Sulla stessa linea il commissario europeo Olivér Várhelyi: «La prevenzione comincia davvero sotto casa. In molti paesi la farmacia è il posto più semplice per controllare pressione sanguigna, colesterolo, glucosio nel sangue, oltre ad altri servizi».

L’appello dei farmacisti europei

Il Pgeu ha invitato Commissione, Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, oltre ai singoli governi nazionali, ad adottare misure per garantire la funzionalità e la sostenibilità economica delle farmacie nel lungo periodo.

L’invecchiamento della popolazione, la carenza di personale e la perdita dei servizi locali stanno rendendo più difficile l’accesso all’assistenza sanitaria nelle aree rurali e remote, ma anche nelle comunità urbane e suburbane svantaggiate.

«In alcune comunità rurali, la farmacia di comunità è l’ultimo servizio sanitario permanente. La chiusura di una farmacia può significare viaggi più lunghi per l’approvvigionamento dei farmaci e la perdita di un professionista sanitario che le persone conoscono e di cui si fidano», si legge nel documento del Pgeu.

Le 65 farmacie delle aree periferiche e rurali del Palermitano

«In provincia di Palermo il modello della farmacia di comunità è già una realtà. Un modello che ha trasformato le nostre farmacie in un presidio sanitario territoriale all’interno del Servizio sanitario nazionale, che va ben oltre la semplice dispensazione del farmaco», ha spiegato Roberto Tobia.

Tra i servizi disponibili figurano l’assistenza nella gestione delle malattie croniche, come il diabete, elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio con refertazione medica in tempo reale attraverso la telemedicina, spirometria, test diagnostici rapidi, vaccinazioni e screening oncologici per il tumore del colon retto, della cervice uterina e della mammella.

Le attività vengono svolte in stretto raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Particolare attenzione è rivolta alle 65 farmacie che operano nelle periferie dei centri urbani e nelle zone interne e rurali della provincia di Palermo, consentendo ai cittadini di accedere ai servizi sanitari senza affrontare lunghi spostamenti.

Queste strutture, anche grazie al Pnrr, hanno sostenuto importanti investimenti per adottare nuove tecnologie e ampliare i servizi offerti.

«Adesso, però, occorre il concorso di tutte le istituzioni per garantire loro condizioni non di sopravvivenza, ma di sviluppo, considerato che il numero di accessi limitato non consente una remunerazione adeguata al fabbisogno delle nuove attività», ha sottolineato Tobia.

Il presidente di Federfarma Palermo chiede infrastrutture per migliorare l’accessibilità delle farmacie e favorire l’arrivo delle forniture e dei mezzi di soccorso, incentivi per il trasferimento di personale specializzato e sgravi per compensare gli svantaggi del decentramento, anche per i canali di distribuzione dei farmaci e dei presìdi sanitari.

(Nella foto da sinistra, il Commissario Ue alla Salute, Olivér Várhelyi, e il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia)