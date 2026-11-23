Prevenzione e tutela

Violenza sulle donne, l'ASP di Palermo attiva ascolto e aiuto su WhatsApp: il numero e tutte le iniziative fino al 29 novembre

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'ASP aderisce alla sesta (H) Open Week di Fondazione Onda ETS. Attivo il servizio gratuito ''Questo Numero è per Te'' al 333 6141086. In programma incontri e punti informativi negli ospedali, nei servizi territoriali e a Lampedusa.

ASP Palermo

Una settimana dedicata all'informazione, alla sensibilizzazione e all'ascolto per contrastare la violenza sulle donne. L'ASP di Palermo aderisce alla sesta edizione della (H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Dal 23 al 29 novembre 2026, l'Azienda sanitaria ha programmato iniziative che coinvolgono ospedali, servizi territoriali, istituzioni, scuole, Forze dell'Ordine e associazioni, con l'obiettivo di favorire il riconoscimento delle situazioni di violenza e facilitare l'accesso ai percorsi di assistenza e protezione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle forme meno visibili di violenza, come quella psicologica, attraverso attività di informazione sui segnali da riconoscere e sugli strumenti di tutela disponibili.

''Questo Numero è per Te'': ascolto e orientamento anche su WhatsApp

Tra le iniziative principali figura “Questo Numero è per Te”, il servizio telefonico gratuito di ascolto e orientamento attivato dall'ASP di Palermo per le donne della città e della provincia che subiscono violenza, si trovano in situazioni di rischio o necessitano di informazioni.

Fino al 29 novembre sarà possibile chiamare o inviare un messaggio, anche tramite WhatsApp, al numero 333 6141086.

Un operatore sarà a disposizione per ascoltare, fornire indicazioni e accompagnare le utenti verso i servizi specialistici dell'Azienda sanitaria e la rete territoriale di protezione.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 14 e dalle 14:30 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 14.

Il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica sarà possibile contattare il numero esclusivamente tramite messaggio.

Restano inoltre disponibili il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, e il 112, numero unico di emergenza.

All'iniziativa ha aderito anche Confcommercio Terziario Donna Palermo, che contribuirà alla diffusione del servizio attraverso la propria rete di attività commerciali e pubblici esercizi, favorendo l'esposizione delle locandine e la promozione sui canali social e nelle newsletter dell'associazione.

Le iniziative negli ospedali Ingrassia e Civico di Partinico

Il 25 novembre, all'Ospedale Ingrassia di Palermo, sarà attivo un Info-Point del Servizio Sociale dedicato al tema “Dall'ospedale al territorio: la rete dei servizi e i percorsi di protezione”.

Sarà inoltre presente un punto informativo di Ginecologia e Ostetricia, dedicato al ruolo dei servizi nell'accoglienza e nella cura delle donne vittime di violenza.

All'Ospedale Civico di Partinico, le attività sono previste il 23, 25 e 27 novembre, con uno spazio dedicato all'accoglienza psicologica e sociale, all'ascolto e all'orientamento delle donne.

Saranno organizzati anche momenti informativi sul percorso di accesso al Pronto Soccorso e sulla presa in carico delle vittime, con il coinvolgimento delle professionalità sanitarie e sociali.

Il 24 e 26 novembre saranno inoltre attivi punti informativi dedicati alle Forze di Polizia e all'assistenza legale, per far conoscere i diritti e gli strumenti di tutela.

Il 26 novembre incontro a Lampedusa e ascolto psicologico

La (H) Open Week farà tappa anche a Lampedusa, dove il 26 novembre, nella Sala Conferenze dell'aeroporto, si svolgerà l'incontro “Attività di prevenzione e interventi condivisi tra sanità e istituzioni. Il ruolo dei servizi territoriali dell'ASP di Palermo per il contrasto alla violenza di genere”.

L'appuntamento coinvolgerà istituzioni locali, Forze dell'Ordine, scuole e realtà del terzo settore.

Sono previsti gli interventi del direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze, e della presidente di Fondazione Onda ETS, Francesca Merzagora.

Durante l'incontro saranno presentati i percorsi organizzativi e assistenziali dell'Azienda sanitaria per il contrasto alla violenza di genere, comprese le attività del Centro per la Cura degli Esiti delle Relazioni Violente.

Nel pomeriggio, dalle 13 alle 17, presso il Poliambulatorio di Contrada Grecale, sarà inoltre attivo un servizio di ascolto psicologico.

Il ''Violenziometro'' nei consultori e negli ospedali

Nel corso della settimana sarà promosso anche “Il Violenziometro”, uno strumento informativo e di sensibilizzazione pensato per favorire il riconoscimento dei comportamenti violenti e dei segnali di una relazione non sana.

La sua diffusione è prevista nei Consultori familiari e nei presidi ospedalieri dell'ASP di Palermo, nell'ambito delle attività dedicate alla prevenzione della violenza di genere e alla conoscenza dei percorsi di aiuto disponibili.