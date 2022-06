Buskers Festival

''Naviganti'', tre giorni di arti di strada approdano a San Vito Lo Capo

Da venerdì 17 e fino a domenica 19 giugno una ciurma di circensi approderà a San Vito lo Capo per dare vita a ''Naviganti'', il primo Buskers Festival del borgo dalla tradizione marinara.

06/06/2022

Al confine tra storia e leggenda, si narra che San Vito lo Capo sia nata grazie a dei naviganti, che perdendo la rotta, sbalzati tra le onde del mare in burrasca, approdarono fino alla punta estrema della Sicilia. Anche gli artisti di strada e circensi, eterni esploratori, guidati dal vento e dal desiderio di un pubblico cui regalare magia e poesia, approdano quest’anno al Borgo Marinaro di San Vito dando vita a “Naviganti”.



I conci di tufo che illuminano le piazze storiche, il profumo di salsedine, la bouganville fucsia che si inerpica per i balconi dei viali, le tende alle porte mosse dalla brezza marina, gli abitanti seduti davanti alle case alla ricerca di frescura e i bambini che giocano tra i vicoli. Tutta la bellezza della semplicità di San Vito lo Capo è pronta ad accogliere la magia che solo gli artisti di strada, dentro le loro valigie scalcagnate, sanno portare.



Il primo Buskers Festival di San Vito Lo Capo è organizzato dall'amministrazione comunale che lo ha fortemente voluto e promosso, con la produzione esecutiva dell’ associazione Cantiere7 e la direzione artistica affidata a Riccardo Strano.





«Siamo lieti di ospitare un evento che fonde arte, musica e tradizioni circensi - dichiarano il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e l’assessore al Turismo Nino Ciulla -. Il nostro borgo marinaro diventerà un teatro a cielo aperto che ospiterà le esibizioni di svariati artisti dando un respiro diverso a quello che è il classico intrattenimento. Vogliamo stupire grandi e piccini con una manifestazione che è alla prima edizione ma che nasce già con l’ambizione di diventare un appuntamento costante nelle prossime estati sanvitesi».



Per tre giorni trampolieri, trapezisti, giocolieri, clown, acrobati professionisti animeranno cinque piazze tra suspance e risate.





«Se guardiamo all’orizzonte non riusciamo a scorgere bene il futuro che ci attende - spiega il direttore artistico Riccardo Strano - per questo è come se tutti insieme navigassimo verso un nuovo mondo che porta con sé i segni di un passato difficile. Gi artisti che giungeranno a San Vito Lo Capo si assumono proprio questo compito, quello di dare voce a un sentimento collettivo e riscriverlo in una nuova narrazione, una storia comune che trasporterà il pubblico tra le onde della fantasia».



Tra le compagnie che si esibiranno vi sono, dall'Argentina, i "Cia Autoportante" con la loro storia d'amore raccontata sopra un filo teso, il fantasista "Burza" con la corda molle, gli "Sbadaclown" degli acrobati molto clowneschi e tanti altri. Ma lo spettacolo speciale sarà "Wipe Out": quattro giovani artisti di circo provenienti da Italia e Francia si esibiranno davanti la Fortezza tra equilibrismi su di una scala e acrobazie aeree cercheranno di surfare la scena di San Vito.





«Cantiere7 nasce nel 2010 - spiega Sheila Melosu, Presidentessa dell’Associazione Cantiere7 - con la volontà di diffondere la parte meno conosciuta della settima arte: il cinema documentario e d'autore. Quelle idee che nascono per strada, raccontano il mondo e ne denunciano le contraddizioni. È con la stessa voglia ed in continuità con il Siciliambiente film festival - che tra pochi giorni si terrà proprio qui a San Vito lo Capo per la 14esima edizione -, che abbiamo deciso di organizzare Naviganti: dare uno spazio a dei giovani artisti per raccontare il loro punto di vista su questo difficile momento storico che stiamo attraversando ma con la possibilità di lasciare nel pubblico, anche dei più piccoli, un sorriso e un po' di allegria».

PROGRAMMA NAVIGANTI BUSKERS FESTIVAL



VENERDÌ 17 GIUGNO

H.21.00 - Villetta Faro

Sbadaclown in Grande Spettacolo di Circo



H.21.30 - Piazza Santuario

Wipe Out con Danilo Alvino, Simon Aravena, Silvia Cunsolo e Valeria Cultrera



H.22.00 - Lungomare del Cous cous

Cia Autoportante in Fuori al Naturale



SABATO 18 GIUGNO

H.19.00 - Villetta Faro

Sbadaclown in Grande Spettacolo di Circo



H.20.30 - Villetta Faro

Burza in Tre per Uno



Dalle 21.00 Il Trampoliere itinerante per le vie



H.21.00 - Lungomare del Cous cous

Cia Autoportante in Fuori al Naturale



H.21.30 - Piazza Girolamo Cusenza

Riccardo Strano in Qualcosa di Strano



H.21.30 - Piazza Santuario

Wipe Out con Danilo Alvino, Simon Aravena, Silvia Cunsolo e Valeria Cultrera



H.22.00 - Piazza Marinella

Sbadaclown in Grande Spettacolo di Circo



H.22.30 - Lungomare del Cous cous

Cia Autoportante in Fuori al Naturale



H.23.00 - Piazza Santuario

Wipe Out con Danilo Alvino, Simon Aravena, Silvia Cunsolo e Valeria Cultrera



H.23.00 - Piazza Marinella

Burza in Tre per Uno



DOMENICA 19 GIUGNO

H.20.30 - Villetta Faro

Burza in Tre per Uno



Dalle 21.00 Il Trampoliere itinerante per le vie



H.21.00 - Piazza Girolamo Cusenza

Riccardo Strano in Qualcosa di Strano



H.21.00 - Piazza Santuario

Wipe Out con Danilo Alvino, Simon Aravena, Silvia Cunsolo e Valeria Cultrera



H.21.30 - Piazza Marinella

Sbadaclown in Grande Spettacolo di Circo



H.21.30 - Lungomare del Cous cous

Cia Autoportante in Fuori al Naturale



H.22.30 - Piazza Santuario

Wipe Out con Danilo Alvino, Simon Aravena, Silvia Cunsolo e Valeria Cultrera



H.22.30 - Piazza Marinella

Burza in Tre per Uno



H.23.00 - Lungomare del Cous cous

Cia Autoportante in Fuori al Naturale

