Teatro, al Re Mida di Palermo ''P...rovinati''

Il teatro tra gioie e dolori. Al Re Mida di Palermo ''P...rovinati'' sabato 18 e domenica 19 marzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2023 - 11:26:33 Letto 830 volte

l teatro: gioie e dolori. L’attesa che cresce, l’audizione alla quale si è chiamati e, poi, talvolta, il sogno che si infrange con un “Le faremo sapere”. Ma ciò non deve essere, di certo, motivo di resa. Anzi, una ragione per andare avanti sino alla prossima audizione, sino all’atteso successo.

Tutto questo è "P...ROVINATI", lo spettacolo per la regia di Orazio Bottiglieri, al REMIDA – Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti 32. Il doppio appuntamento è sabato 18 marzo, alle 21.15, e domenica 19 marzo, alle 18.15.

Sul palco un cast d’eccezione: Massimo Eugenio, Giuseppe Giambrone e Giorgio Pitarresi, che analizzano con ironia il meraviglioso mondo del teatro dal punto di vista di chi sta sul palco ed è pronto a dare al pubblico una vasta gamma di emozioni in attesa del feedback: un applauso, un sorriso o una lacrima.

"Uno spettacolo che vuole raccontare il sogno di ogni attore, che, troppo spesso, si conclude con la tipica frase "le faremo sapere" – spiega Giorgio Pitarresi - . L'amore per il teatro, insomma, raccontato attraverso i tre protagonisti che con ironia celebrano questa bellissima forma di cultura".

