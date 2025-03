''WĀDĪ, Mercato del Capo tra Arte e Musica'', dodici giorni di eventi per andare alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e ricco di storie e tradizioni di Palermo

WĀDĪ

''WĀDĪ, Mercato del Capo tra Arte e Musica'', dodici giorni di eventi per andare alla scoperta di uno dei luoghi pił affascinanti e ricco di storie e tradizioni di Palermo

Una rassegna di eventi per valorizzare e promuovere le antiche tradizioni del quartiere, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'identitą storica del Capo e di Palermo.

Dalla Fanfara dei Bersaglieri ai laboratori di pupi di zucchero passando per la realizzazione del cannolo più lungo del mondo e i concerti all’interno delle chiese. Si prepara ad essere una grande festa variegata quella in programma al Mercato Storico del Capo e Piazza Verdi di Palermo, dal 30 ottobre al 10 novembre. “WĀDĪ, Mercato del Capo tra Arte e Musica” è una rassegna di eventi realizzata dalla Proloco ‘Caput Seralcadi’, in collaborazione con Utopìa e Incontro, per valorizzare e promuovere le antiche tradizioni del quartiere, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’identità storica del Capo e di Palermo. "WĀDĪ" indica il letto del fiume Papireto, il quartiere del Capo venne fondato al di là dell’antico fiume Papireto in età musulmana, abitato dai cosiddetti Schiavoni, mercenari e commercianti di schiavi arabi.



Il Mercato Storico del Capo è uno dei luoghi più caratteristici e vivaci di Palermo e, per dodici giorni, sarà animato da attività, spettacoli, degustazioni e laboratori, celebrando la cultura, la gastronomia e l’artigianato siciliano. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare le specialità culinarie siciliane e di ascoltare le storie dietro le loro creazioni. Tanti spettacoli musicali e teatrali: il mercato si trasformerà in un palcoscenico all’aperto con concerti dal vivo di musicisti e performance teatrali. Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con attività ludiche, racconti e laboratori creativi, per coinvolgere le famiglie e rendere l’evento accessibile a tutti.



Si parte mercoledì 30 ottobre, alle 10.30, con il laboratorio di Pupi di Zucchero, per le scuole, a cura della storica Fabbrica Bonadolci che ha sede proprio dentro il Mercato del Capo, l’appuntamento è in Piazza Concezione al Capo.

Sabato 2 novembre è la giornata dedicata ai defunti, a Piazza Verdi, alle 17.30, si cercherà di battere il Guinness World Records con il cannolo più lungo del mondo, un’impresa firmata Fabbrica Arena, anch’essa con sede dentro il Mercato del Capo.

Sempre sabato 2 novembre, a Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo, alle 11.00, lo spettacolo dei pupi, dal titolo “Il duello di Orlando e Rinaldo per l’amore della bella Angelica”, realizzato dalla Compagnia ‘Opera dei Pupi Brigliadoro’ di Salvatore Bumbello, in replica, il 5 novembre, in Piazza Mercede, all’interno del Mercato del Capo.

Domenica 3 novembre, alle 10.00, è grande festa con la Fanfara dei Bersaglieri che attraverserà il Mercato del Capo.



Da giovedì 7 a domenica 10 novembre diversi appuntamenti con: il Complesso Bandistico del Cavaliere Michele Cascino, inoltre in questo weekend saranno tanti gli artisti circensi disseminati lungo il Mercato e walking tour, in collaborazione con l'associazione ‘Furriando Furriando’ sempre alla scoperta del Mercato del Capo.

Infine, sabato 9 novembre alle 18 in programma uno spettacolo teatrale per bambini al Teatro alla Guilla dal titolo "Portiere amore mio" di Domenico Bravo, con in scena Domenico Bravo, Marzia Coniglio e Valerio Strati. E poi il grande evento: ‘Visioni, Open Churches’, un’iniziativa in collaborazione con Meeraqui, che dalle 17 a mezzanotte prevede concerti all’interno delle chiese: Chiesa di San Gregorio, Chiesa Santa Maria della Mercede, Chiesa di San Cosma e Damiano, Piazza San Gregorio, e un dj set a Piazza San Gregorio.

