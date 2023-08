musica

''West Coast e altre storie'', alla Tonnara Bordonaro di Palermo Marcello Mandreucci e Rosario Vella

Il duo approda negli spazi dell'antica Tonnara, fulcro della borgata marinara palermitana Vergine Maria, con un canzoniere che attraversa un arco temporale lunghissimo, tra nostalgia e memoria.

Alla Tonnara Bordonaro la notte di San Lorenzo si trasforma in un appuntamento musicale imperdibile, dedicato alle canzoni senza tempo della West Coast, declinate attraverso la sensibilità di Marcello Mandreucci e Rosario Vella, coppia artistica inossidabile e amatissima.

Ovvero, il mood per eccellenza della West Coast, lo scenario musicale a stelle e strisce dove il rock incrocia il pop, il folk e il country.

La serata del 10 agosto prenderà il via alle 20:00 e sarà un itinerario musicale lungo gli anni sessanta e settanta, quelli della vocalità suadente e della poesia di James Taylor e di Carole King, ma anche delle canzoni di protesta di Crosby, Stills & Nash e del cantautorato colto e sensibile di Jackson Browne, della leggerezza degli America e del rock psicologico ispirato al jazz dei Byrds.

“West Coast e altre storie”, questo il titolo dello spettacolo, è a tutti gli effetti un’esplorazione degli anni settanta.

Una scelta precisa nell’offerta della Tonnara Bordonaro, struttura del Gruppo Zaharaziz che punta al binomio food e intrattenimento all’insegna di una proposta, gastronomica e culturale, di altissima qualità.

Al centro di “West Coast e altre storie” ci sono i sentimenti, l’amicizia in primis, ma anche le sfide quotidiane, il senso di smarrimento e le difficoltà che accompagnano il viaggio della vita, pieno di incognite ed esaltante al contempo.

Uno stato emozionale che si incastra alla perfezione con la tensione civile e sociale della generazione statunitense dell’epoca.

Un’America in piena transizione, non ancora toccata dall’incubo dell’AIDS, sospesa tra inarrivabile creatività – non solo in ambito musicale, ma anche cinematografico – e contestazione, fermento, desideri e tanta voglia di libertà.

Sentimenti e stati d’animo che sul palco saranno rivisitati dalle voci e dalle chitarre del duo trentennale.

“Il nostro – spiegano Marcello Mandreucci e Rosario Vella in merito all’omaggio alla West Coast che andrà in scena alla storica Tonnara – vuole essere un sentimento di gratitudine e riconoscenza a song writers come James Taylor, per ciò che ci ha regalato in cinquanta lunghissimi anni, con la sua capacità di cantare temi tanto personali e delicati, nella complessa esplorazione dell’animo umano”.

“Artisti come lui – proseguono – ci hanno fatto compagnia attraverso parole che non hanno più geografia e che hanno cantato un sentire comune”.

Ad accompagnare l’esibizione acustica live, un aperitivo o una cena, o ancora un dopocena al ristorante vista mare, accanto alle ancore delle antiche barche della Tonnara Bordonaro, che sorge al civico 9 dell’omonima piazza.

Per prenotare, occorre contattare il numero 366 592 7389.

