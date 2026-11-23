Trasparenza amministrativa

Palermo, trasparenza e accesso civico nella pubblica amministrazione: Tardino chiude la VI Giornata della Trasparenza

Al Marina Convention Center di Palermo la sesta edizione dell'iniziativa promossa dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Al centro del confronto il diritto di accesso alle informazioni, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

AdSP Mare di Sicilia Occidentale

Trasparenza amministrativa, accesso civico e tutela della riservatezza al centro della VI Giornata della Trasparenza, organizzata dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e svoltasi il 23 novembre 2026 al Marina Convention Center di Palermo.

L'iniziativa, patrocinata dall'Università degli Studi di Palermo, dal Dipartimento di Giurisprudenza e dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, ha affrontato il tema della trasparenza nella pubblica amministrazione come strumento di partecipazione, responsabilità istituzionale e rafforzamento del rapporto con i cittadini.

Accesso civico e tutela dei dati personali

L'incontro, dal titolo “La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza: l'accesso civico”, ha approfondito il rapporto tra diritto di accesso alle informazioni, tutela degli interessi pubblici e privati e protezione dei dati personali.

Dopo i saluti del segretario generale dell'Autorità portuale, Luca Lupi, i lavori sono stati introdotti e moderati da Rosario Loreto, dirigente dell'Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza dell'Authority.

Sono intervenuti Nicola Gullo, ordinario di Diritto amministrativo dell'Università di Palermo; Annalisa Messina, avvocato del Foro di Roma; Irene Grifò, responsabile del servizio Affari legali dell'Autorità portuale, e Vincenzo Tomasello, responsabile della protezione dei dati dell'AdSP.

Nel corso della giornata è stato ribadito l'impegno dell'Autorità di Sistema portuale nel promuovere una cultura amministrativa fondata sulla legalità, sulla responsabilità e sulla qualità delle relazioni con cittadini, imprese e operatori del settore.

Un percorso sostenuto anche dalle attività di formazione e aggiornamento professionale del personale, ulteriormente rafforzate nell'ultimo anno.

Tardino: ''La trasparenza misura la qualità di un'amministrazione''

A concludere i lavori è stata la presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino.

«La trasparenza misura la qualità di un'amministrazione e la sua capacità di rendere conto delle decisioni assunte, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti ed è un modo efficace per rafforzare la fiducia dei cittadini», ha dichiarato.

La presidente ha sottolineato il valore della trasparenza per un ente che gestisce infrastrutture strategiche, investimenti pubblici e rapporti con operatori economici e comunità territoriali.

«Desidero ringraziare i relatori, l'Università di Palermo e l'Ordine degli Avvocati per il contributo offerto e, soprattutto, i nostri uffici, che lavorano quotidianamente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e migliorare la qualità dell'azione amministrativa», ha aggiunto Tardino.

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione del personale, considerata uno strumento essenziale per tradurre i principi di trasparenza in pratiche amministrative concrete.

«Abbiamo investito nella formazione del personale perché sono le competenze delle persone a rendere concretamente applicabili i principi. La trasparenza è una pratica ordinaria di governo dell'AdSP: ci teniamo a essere riconoscibili per la chiarezza delle procedure, la qualità delle risposte e la capacità di costruire un rapporto di fiducia con la collettività», ha concluso la presidente.