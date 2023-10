lavori via Volturno

Iniziano i lavori in via Volturno, Lagalla: ''Un segnale per la città e i palermitani''

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, oggi ha fatto un sopralluogo al cantiere di via Volturno, dove oggi sono partiti i lavori per riasfaltare la strada.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/10/2023 - 14:45:14 Letto 789 volte

«Sono partiti oggi i lavori per riasfaltare totalmente via Volturno. Sulla manutenzione delle strade abbiamo voluto che si iniziasse simbolicamente dalla strada dove da più tempo, oltre vent’anni, non venivano effettuate manutenzioni. Un segnale per la città e i palermitani che da adesso potranno constatare con i propri occhi il significato degli sforzi, in più di un anno di amministrazione, per rimettere a posto i conti del Comune che da tre anni era senza bilanci approvati. Sforzi che ora possono finalmente tradursi in fatti concreti. Quella di via Volturno è solo la partenza e ringrazio l’assessorato alle Opere pubbliche che seguirà anche nei prossimi mesi le manutenzioni su altri assi viari della città per riportare sicurezza lungo le strade».



Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha fatto un sopralluogo al cantiere di via Volturno, dove oggi sono partiti i lavori per riasfaltare la strada.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!