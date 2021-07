meteo

Ondata di caldo e rischio incendi, continua l'allerta per Palermo: temperature previste fino a 37 gradi

In arrivo l'ondata di caldo più intensa dell'estate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2021 - 17:10:42

Italia spaccata in due fino a domani, mercoledì 28 luglio, con forti temporali al Nord e dominio anticiclonico al Sud. Ma lo scenario è destinato a cambiare, con l'anticiclone africano che si espanderà sempre più su tutta Italia, dando vita a quella che potrà essere ricordata come la più forte ondata di calore dell'estate fa sapere iLMeteo.it.

Domani, mercoledì 28 luglio, qualche residuo temporale potrà ancora bagnare alcuni angoli del Nord, ma da giovedì e fino a tutto il prossimo weekend una pesante ondata di calore farà lievitare le colonnine di mercurio su tutta Italia fino a toccare probabilmente nuovi record di caldo su molti settori del Sud, con picchi addirittura oltre i 44/45°C: sarà questa la più forte ondata di calore dell'estate, con riferimento soprattutto alla durata temporale, specie al Sud, dove da settimane il caldo non molla la presa.

Intanto prosegue l'ondata di calore che interessa la Sicilia, con rischio incendi al livello di "Preallerta" in tutta la regione. Per la città di Palermo, per i giorni 28 e 29 luglio è prevista ondata di calore di livello 2, con temperature massime effettive fino a 37°.

