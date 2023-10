nuovo questore di Palermo

Palermo, Lagalla incontra il con nuovo questore Maurizio Calvino

Roberto Lagalla oggi ha incontrato il nuovo questore di Palermo Maurizio Calvino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2023 - 18:33:36 Letto 847 volte

«L’augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale al nuovo questore di Palermo Maurizio Calvino. Nel corso dell’incontro di oggi ho rinnovato al signor questore la massima collaborazione da parte del Comune nel portare avanti un percorso condiviso di legalità e sicurezza in città, convinto che la sua profonda conoscenza del territorio e le esperienze maturate in passato nella città, non ultima quella a capo della Squadra mobile, saranno uno stimolo in più per mettere il massimo impegno in questo prestigioso incarico».



Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che oggi ha incontrato il nuovo questore di Palermo Maurizio Calvino.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!