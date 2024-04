Mobilità

Palermo, lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Castelforte: scatta il divieto di sosta

Emessa ordinanza per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Castelforte tratto da Piazza Castelforte a via Antigone.

Pubblicata il: 24/04/2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi l’ordinanza 507, inerente ai lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Castelforte tratto da Piazza Castelforte a via Antigone.

L’ordinanza, valida dalle ore 00,00 del 29 aprile alle ore 24,00 del 04 maggio e comunque sino al completamento dei lavori, dispone in via Castelforte - tratto compreso tra Piazza Castelforte e via Antigone – l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0-24, con chiusura al transito veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori e l'istituzione del senso unico alternato nel tratto non impegnato dai lavori.

I lavori rientrano nell’Ambito 1 (Arenella – Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Partanna Mondello - Mondello) dell’ “Accordo quadro quadriennale per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi ed aree pubbliche.

